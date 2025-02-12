Подмосковный косметический завод расширяет производство в ОЭЗ «Дубна»

Фото: компания «Полекс Бьюти»
Компания «Полекс Бьюти» планирует запустить в этом году третью очередь производства средств для волос. Инвестпроект реализуется в особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Запуск третьей очереди завода запланирован на III квартал 2025-го. В следующем году инвестор планирует завершить IV очередь своего масштабного инвестпроекта. Объём заявленных инвестиций в III и IV очередях составит 550 млн рублей, а суммарный объём превысит 1,4 млрд рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она сообщила, что параллельно компания оснащает действующее производство оборудованием и программным обеспечением для маркировки продукции. Маркировка предполагает нанесение на товар кода, по которому отслеживается вся цепочка производства и реализации продукции. Сведения о маркированной продукции заносятся в национальный каталог товаров.
«Наше предприятие постоянно расширяет ассортимент. Сейчас в портфеле компании – более 700 наименований. Вся продукция завода разрабатывается на базе собственной исследовательской лаборатории. Обязательная маркировка гарантирует потребителям подлинность и качество приобретаемой продукции, что важно и для потребителей, и для имиджа компании», – рассказал заместитель гендиректора ООО «Полекс Бьюти», директор завода в Дубне Сергей Большаков.Сегодня на своём предприятии резидент ОЭЗ «Дубна» ежемесячно выпускает более 1,5 млн единиц косметики для волос.
Читайте также:
Подмосковный центр «Мой бизнес» за год оказал 35 тыс. услуг предпринимателям
Подмосковный производитель продуктов азиатской кухни удостоен наград «Продэкспо»
Рост подмосковной обрабатывающей промышленности превысил среднероссийский
Лора Луганская