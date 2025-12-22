Подмосковье вновь вошло в число лидеров итогового рейтинга регионов России
Московская область, как и в 2024 году, вошла в топ-3 итогового рейтинга регионов России, заняв в нём третье место. Лидерами вместе с Подмосковьем стали Москва и Санкт-Петербург. В замыкающей группе оказались Ингушетия, Тува и Еврейская автономная область.
Оценка была сформирована на основе ключевых рейтингов РИА Новости за год, характеризующих социальное и экономическое развитие субъектов Федерации.
У Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области агрегированный рейтинговый балл превысил 80 при возможном диапазоне значений от одного до 100. Лучшие позиции эти регионы занимают в рейтинге социально-экономического развития субъектов Федерации, рейтинге регионов по качеству жизни, по научно-технологическому развитию и по рынку труда.
Помимо этого, в первую десятку вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тульская и Ростовская области. В большинстве включённых в расчёт рейтингов эти регионы занимают высокие позиции.
Как отмечает РИА Новости, итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного субъекта Федерации в основных сферах социального и экономического развития.
