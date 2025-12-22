Подмосковье вновь вошло в число лидеров итогового рейтинга регионов России

22 декабря 2025, 15:51

оригинал Фото: МедиаБанк МО

Московская область, как и в 2024 году, вошла в топ-3 итогового рейтинга регионов России, заняв в нём третье место. Лидерами вместе с Подмосковьем стали Москва и Санкт-Петербург. В замыкающей группе оказались Ингушетия, Тува и Еврейская автономная область.