В Минэкологии Подмосковья объяснили лидерство региона в экологическом рейтинге
Место Подмосковья в числе лидеров экологического рейтинга – результат эффективной природоохранной работы. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Ранее сообщалось, что подведены итоги реализации федерального проекта «Экологическое благополучие» в России. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, абсолютными лидерами рейтинга стали Липецкая и Московская области. Подмосковье уже второй год признаётся лидером экорейтинга, Москва при этом заняла место среди «хорошистов».
«Высокое место в рейтинге – результат эффективной природоохранной работы, усилий многих министерств и ведомств региона, экологических объединений и активистов. Особенно отраден тот факт, что при составлении рейтинга учитывали уровень общественной удовлетворённости проводимой работой. Жители ценят нашу работу, и это для нас остается главным стимулом не ослаблять темпов», – отметил Мосин.На федеральном уровне были особо отмечены успехи Подмосковья в развитии системы экологического мониторинга. Высокую оценку дал замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев в ходе форума Ассоциации развития экомониторинга.
Рейтинг составляется по эффективности работы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Он состоит из объективных показателей – таких, как цифры отчётов, – и субъективных. Речь идёт о мнении жителей и экспертов. Список сформировал центр «Устойчивое развитие» под руководством Госдумы с участием общественных организаций и представителей науки.