В Минэкологии Подмосковья объяснили лидерство региона в экологическом рейтинге

17 декабря 2025, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Место Подмосковья в числе лидеров экологического рейтинга – результат эффективной природоохранной работы. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.





Ранее сообщалось, что подведены итоги реализации федерального проекта «Экологическое благополучие» в России. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, абсолютными лидерами рейтинга стали Липецкая и Московская области. Подмосковье уже второй год признаётся лидером экорейтинга, Москва при этом заняла место среди «хорошистов».





«Высокое место в рейтинге – результат эффективной природоохранной работы, усилий многих министерств и ведомств региона, экологических объединений и активистов. Особенно отраден тот факт, что при составлении рейтинга учитывали уровень общественной удовлетворённости проводимой работой. Жители ценят нашу работу, и это для нас остается главным стимулом не ослаблять темпов», – отметил Мосин.