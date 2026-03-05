Подмосковье вошло в число лидеров по строительству в 2025 году
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором подвели итоги работы регионов за 2025 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Вице-премьер доложил президенту Владимиру Путину о реализации федеральных инфраструктурных программ и отметил эффективность формата «светофоров», где регионы ранжируются по достижению показателей. Средний ввод недвижимости по стране составил чуть больше одного квадратного метра на человека.
В число лидеров по ключевым направлениям Хуснуллин включил Московскую, Челябинскую и Нижегородскую области, республики Башкортостан и Саха. Он подчеркнул, что Подмосковье достигло высоких результатов как в жилищном, так и в нежилом строительстве.
Вице-премьер призвал глав регионов лично контролировать ввод объектов, развитие градостроительного потенциала и реализацию национальных проектов.
