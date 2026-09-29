В селе Непецино приступили к демонтажу 100-летнего моста через реку Северку

29 сентября 2026, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Построенный в 1926 году мост через реку Северку в селе Непецино округа Коломна начали демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост входит в состав Рязанского шоссе. Вместо устаревшей конструкции будет построена новая. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«На время сноса и строительства обустроен временный мост и объездная дорога протяжённостью 245 метров. Там организовано реверсивное движение, а для пешеходов есть тротуар», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.