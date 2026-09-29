В Подмосковье устранили самозахват более 1 500 земельных участков

29 сентября 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Самозахват 1 508 земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выявили и устранили в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.





Работу по выявлению самозахватов проводят инспекторы муниципального земельного контроля. Большую часть нарушений устранили путём перераспределения земель. Это принесло окружным бюджетам 232 миллиона рублей.





«Устранение самозахватов — это не кампания по наказанию, а планомерное наведение порядка. Когда собственник идет навстречу и оформляет прирезку, выигрывают все: гражданин получает юридическую чистоту своего имущества, а муниципалитет — средства на развитие инфраструктуры», — подчеркнул глава Минмособлимущества Алексей Натаров.