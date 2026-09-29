В библиотеке Ивантеевки провели интеллектуально-музыкальную игру для долголетов
Интеллектуально-музыкальную игру «Музлото» устроили для участников программы «Активное долголетие» из Пушкинского округа в выставочном зале библиотеки им. И.Ф. Горбунова в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие организовали руководительница хора «Благолетие» Елена Носенко и её коллектив.
«Команды соревновались в пении трио, дуэтом и соло, танцевали и активно обсуждали ответы. Игра подарила участникам массу положительных эмоций», — говорится в сообщении.По окончании игры все получили дипломы и сувениры, а приз за почётное первое место завоевала команда из Красноармейска.
Ранее сообщалось, что в Образовательном комплексе №9 в Пушкине провели ярмарку профессий.