Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве мира по муайтай 15 медалей
Представители Московской области завоевали 11 золотых и четыре серебряных медалей на первенстве мира по муайтай. Соревнования проходили в греческой Олимпии, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
По итогам турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 81 медаль – 43 золотые, 22 серебряные и 16 бронзовых. Второе место заняла команда Белоруссии, третье – Казахстана.
В ходе соревнований российским спортсменам противостояли соперники из Литвы, Украины, Великобритании, Казахстана, Польши, Эстонии, Кипра, Сирии, Белоруссии, Греции, США, Германии, Малайзии, Таиланда, Филиппин, Перу, Мексики, Турции, Канады, Вьетнама, Молдавии, Бельгии, ОАЭ, Болгарии, Китая, Сингапура, Ирландии, Сербии и Нидерландов.
Читайте также: