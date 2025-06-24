В Дубне по просьбам жителей запустили первый в наукограде плоскостной фонтан
В Дубне в тестовом режиме начал работу сухой фонтан. Работу провели в рамках реконструкции сквера Журавлёва, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это финальный штрих в завершении благоустройства ещё одного сквера в Дубне. Работы стартовали в конце прошлого лета», – подчеркнул глава наукограда Максим Тихомиров.Это первый в муниципалитете плоскостной фонтан. Жители наукограда давно просили городскую администрацию обустроить подобное гидротехническое сооружение в одном из парков города. Комбинированный фонтан состоит из чаши и плоскостной зоны. Осталось завершить процедуры по его настройке.
«Мы настроили программу работы фонтана в автоматическом режиме, проверить сетевое оборудование и освещение. Третьим этапом будет программирование фильтровальной установки, чтобы вода всегда была чистой, и автоматического долива. Если вода куда-то уйдет, проведут долив из систем общего водоснабжения», - рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.Благоустройство территории проводили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер в Дубне уже открыт для жителей. Особой популярностью пользуются большие подвесные качели, теннисные столы и детская площадка.