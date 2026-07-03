Подмосковный производитель удвоит выпуск воздушно-пузырчатой плёнки
Производственная группа компаний «Гофромир», объединяющая предприятия в Московской области, расширит выпуск воздушно-пузырчатой плёнки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На площадке в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск запустят высокоскоростную производственную линию, которая позволит увеличить объём выпуска продукции до 30 миллионов квадратных метров в год.
«ГК «Гофромир» включает типографию «Принтомир» в Ногинске, а также созданное два года назад производство гофроупаковки и воздушно-пузырчатой плёнки в Солнечногорске. Именно этот сегмент демонстрирует самые высокие темпы роста. В ноябре прошлого года предприятие впервые преодолело рубеж в миллион квадратных метров воздушно-пузырчатой пленки в месяц. По итогам текущего года компания планирует выпустить около 15 миллионов «квадратов» продукции», – рассказали в ведомстве.
Новая линия будет выпускать плёнку с увеличенным размером пузырька, а также многослойные комбинированные материалы на основе воздушно-пузырчатой плёнки, вспененного полиэтилена, фольги и бумаги.
Новое направление развития предприятия – выпуск воздушно-пузырчатой пленки с антистатическими свойствами. После сертификации компания стала единственным российским производителем такой продукции с подтверждёнными лабораторными исследованиями антистатическими характеристиками.