В «ПСК Фарма» на четверть выросло производство пульмонологических препаратов
Фармацевтическая отрасль Подмосковья развивает производство лекарств для лечения последствий аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Одно из самых распространённых хронических заболеваний дыхательной системы – бронхиальная астма. По оценкам специалистов, во многих случаях она развивается именно на фоне аллергии. Резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «ПСК Фарма» – сообщил о значительном росте производства препаратов для лечения астмы и других неинфекционных респираторных заболеваний.
«ПСК Фарма» – лидер российского рынка в области неинфекционных респираторных заболеваний по количеству зарегистрированных лекарств – 25 наименований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания произвела на 26,5% больше пульмонологических препаратов. При этом лекарства для лечения астмы и ХОБЛ составляют более 75% от общего количества произведенных упаковок – около трёх миллионов», – рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.По итогам первого полугодия текущего года предприятие «ПСК Фарма» выпустило более 3,8 миллионов упаковок препаратов, что почти на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
С 6 по 12 июля проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний.