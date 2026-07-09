В «ПСК Фарма» на четверть выросло производство пульмонологических препаратов

09 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: ПСК Фарма

Фармацевтическая отрасль Подмосковья развивает производство лекарств для лечения последствий аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Одно из самых распространённых хронических заболеваний дыхательной системы – бронхиальная астма. По оценкам специалистов, во многих случаях она развивается именно на фоне аллергии. Резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «ПСК Фарма» – сообщил о значительном росте производства препаратов для лечения астмы и других неинфекционных респираторных заболеваний.

«ПСК Фарма» – лидер российского рынка в области неинфекционных респираторных заболеваний по количеству зарегистрированных лекарств – 25 наименований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания произвела на 26,5% больше пульмонологических препаратов. При этом лекарства для лечения астмы и ХОБЛ составляют более 75% от общего количества произведенных упаковок – около трёх миллионов», – рассказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.