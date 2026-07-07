Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности промышленной политики
Подмосковье вышло на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Рейтинг подготовил Минпромторг страны. Итоги объявили на международной промышленной выставке «Иннопром 2026 в Екатеринбурге».
«Место в рейтинге отражает результаты работы инвестиционного блока правительства Московской области по развитию промышленной инфраструктуры и совершенствованию механизмов поддержки бизнеса. Сейчас в Подмосковье – самая развитая в стране промышленная инфраструктура: шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка, технопарки. Мы продолжаем строить новые площадки, запускаем программы поддержки», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что сегодня власти региона активно включились в процесс роботизации промышленности, оперативно разработали новые меры поддержки и стандарты в этой сфере.
По данным Мининвеста региона, сейчас Московская область занимает третье место в России по объёму промышленного производства и второе – по объёму производства обрабатывающих предприятий. Промышленность формирует почти четверть валового регионального продукта Московской области и превышает 24%.
Рейтинг эффективности реализации промышленной политики Минпромторг формирует с 2020 года.