Подмосковье вошло в число лучших регионов России по посадке деревьев
Итоги Всероссийской экологической акции по весенней посадке деревьев подвёл Русский климатический фонд, Московская область оказалась в числе лучших. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Жители Московской области традиционно являются одними из самых активных участников экологических акций. В фонде сообщили, что всего в регионе весной было высажено почти 9 тысяч саженцев ели, сосны, дуба, яблони и рябины, в том числе на территории национального парка «Лосиный остров», — сказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Всего в рамках всероссийской акции по посадке деревьев это весной было высажено 90 тысяч деревьев. Цель ежегодной акции — оздоровление экологии и снижение углеродного следа.