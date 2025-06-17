В Пущино прошли XXIII Чтения по фотосинтезу и Всероссийская конференция
С 16 июня в наукограде Пущино проходит масштабное научное событие — XXIII Пущинские чтения по фотосинтезу, совмещённые с Всероссийской конференцией «Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы». В мероприятии участвуют более 60 ученых из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Киров и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Пущинские чтения по фотосинтезу берут своё начало в 1967 году по инициативе Института фотосинтеза АН СССР. Современный формат чтений включает лекции ведущих специалистов, а также конференционные сессии, посвящённые актуальным темам в области фотосинтеза. Мероприятие предоставляет возможность для обмена научными результатами, выстраивания межлабораторного сотрудничества и поддержки молодых исследователей.
С 16 по 21 июня в Институте фундаментальных проблем биологии РАН запланированы пленарные и секционные доклады. Среди ключевых тем — молекулярные механизмы фотосинтеза, адаптация растений к экстремальным условиям, использование фотосинтетических процессов в сельском хозяйстве и медицине.
С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы городского округа Алексей Воробьев от имени временно исполняющего полномочия главы Алексея Шимко. Одним из важных акцентов конференции станет конкурс докладов молодых ученых. Участникам предоставляется возможность не только представить свои исследования, но и наладить профессиональные контакты, обсудить инновационные подходы и перспективы совместной работы.
Пущинские чтения остаются значимой площадкой для укрепления научного взаимодействия и продвижения исследований в ключевой области биосферы — фотосинтезе.
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