В Пущино прошли XXIII Чтения по фотосинтезу и Всероссийская конференция

17 июня 2025, 08:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

С 16 июня в наукограде Пущино проходит масштабное научное событие — XXIII Пущинские чтения по фотосинтезу, совмещённые с Всероссийской конференцией «Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы». В мероприятии участвуют более 60 ученых из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Киров и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба администрации городского ​округа Серпухов.