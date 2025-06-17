Жителей Подмосковья приглашают на конкурс спортиндустрии «Профи среди любителей»

Фото: пресс-служба проекта «СпортТрек»

Началась регистрация на новый конкурсный трек «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию приглашаются представители всех регионов, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.



«Стать участниками трека «Профи среди любителей» могут баскетболисты-любители, начинающие организаторы мероприятий и спортивные менеджеры с небольшим опытом. Спортивные менеджеры и баскетболисты смогут поработать с профессиональными клубами и федерациями, а организаторам мероприятий предоставят возможность разработать собственную концепцию спортивного события», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 31 июля. Регистрация открыта на сайте «СпортТрека».
Лев Каштанов

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