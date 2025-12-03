Подмосковную систему экомониторинга отметили на федеральном уровне
Московскую область назвали в числе лидеров по развитию системы экологического мониторинга. Такую оценку дал замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев на форуме Ассоциации развития экомониторинга, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Масштабный форум проходил 1-2 декабря на площадке Торгово-промышленной палаты России.
«Отмечу регионы, где вопросам экологического мониторинга уделяют особое внимание и где созданы профильные учреждения. Среди них – Москва, Московская и Челябинская области, а также Татарстан. Накопленный опыт крайне важен. Именно регионы должны стать одним из главных источников достоверной экологической информации», – приводит слова Буцаева сайт Российского экологического оператора.Представители подмосковного Минэкологии на форуме рассказали коллегам о развитии системы мониторинга в регионе. Сегодня в регионе работают более 370 стационарных постов контроля качества воздуха.
«Система охватывает все муниципальные образования. Мобильные лаборатории контролируют качество воздуха и воды в поверхностных водоёмах, уровень шума. Введена в строй система автоматического наблюдения за уровнем паводковых вод, которая включает 166 программно-аппаратных комплексов. Они отслеживающих ситуацию на 105 самых паводкоопасных водных объектах», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Он добавил, что система экологического мониторинга Подмосковья продолжает активно развиваться. В регионе совершенствуют её и намерены оставаться в числе лидеров.