Подмосковье вошло в число самых востребованных направлений для осеннего туризма
К Всемирному дню туризма (27 сентября) сервисы Почта Mail, Hi‑Tech Mail и «Авито Путешествия» провели исследование и узнали, как россияне планируют осенние поездки и что делают для подготовки к ним. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Выяснилось, что треть респондентов начинает готовиться к путешествию более чем за три месяца. При этом сроки бронирования жилья заметно различаются: квартиры обычно резервируют примерно за 15 дней до поездки, загородные дома — за месяц, а жильё на черноморском побережье более чем за 90 дней.
Осенний сезон отмечен повышенным спросом на горный отдых. Так, спрос на аренду домов в Нальчике увеличился на 39%, в Белокурихе — на 23%, в Архызе — на 17%. В числе наиболее востребованных внутренних направлений этой осенью — Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Калининградская область, Приморье и Татарстан.
Читайте также: