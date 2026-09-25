Подмосковье вошло в число самых востребованных направлений для осеннего туризма

25 сентября 2026, 00:59

Фото: iStock/puflic_senior

К Всемирному дню туризма (27 сентября) сервисы Почта Mail, Hi‑Tech Mail и «Авито Путешествия» провели исследование и узнали, как россияне планируют осенние поездки и что делают для подготовки к ним. Об этом пишет «Петербургский дневник».