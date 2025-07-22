Подмосковье вошло в топ-10 по числу заявок в проект «Флагманы образования»

22 июля 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

На участие в проекте «Флагманы образования» уже поступило 1399 заявок из Московской области. Регион вошёл в топ-10 по их количеству, сообщили в пресс-службе проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», подводя промежуточные итоги заявочной кампании пятого, юбилейного, сезона.





Желание участвовать в проекте уже изъявили более 50 тыс. представителей всех регионов России и 18 стран. Заявочная кампания продолжается. Подать заявку можно на сайте проекта. Участие в нём бесплатное.

«Флагманы образования» – проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении и в жизни», – отметили в пресс-службе.