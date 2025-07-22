Подмосковье вошло в топ-10 по числу заявок в проект «Флагманы образования»
На участие в проекте «Флагманы образования» уже поступило 1399 заявок из Московской области. Регион вошёл в топ-10 по их количеству, сообщили в пресс-службе проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», подводя промежуточные итоги заявочной кампании пятого, юбилейного, сезона.
Желание участвовать в проекте уже изъявили более 50 тыс. представителей всех регионов России и 18 стран. Заявочная кампания продолжается. Подать заявку можно на сайте проекта. Участие в нём бесплатное.
«Флагманы образования» – проект, объединяющий талантливых и неравнодушных людей, которые развивают образование в России и меняют его каждый день в школе, колледже, университете, на сцене, в редакции, в управлении и в жизни», – отметили в пресс-службе.В этом году проект реализуется по нескольким направлениям:
«Государство» – для управленцев (регистрация до 1 октября);
«Культура» – для тех, кому интересно прокачивать навыки медиа сферы в контексте образования (до 12 октября);
«Культура» – тем, для кого искусство, традиции и российские ценности являются уникальным образовательным инструментом (до 12 октября);
«Наставничество» – для тех, кто готов делится опытом и кому нужен наставник (до 4 ноября).
Параллельно проходит конкурсный отбор в сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования». Подать заявку можно до 31 августа.
Уже стартовал этап «Портфолио». Участники готовят видеовизитки, загружают рекомендации и резюме.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Росмолодёжи.