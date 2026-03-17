Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга цифровой трансформации
Московская область оказалась одним из десяти лучших российских регионов по уровню цифровизации по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Рейтинг составлялся по 18 показателям, включающим внедрение искусственного интеллекта, развитие цифровых госуслуг и кибербезопасность.
«При формировании рейтинга цифровой трансформации мы в первую очередь оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни людей, делают её комфортнее и безопаснее», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства РФ — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.Число услуг, которые можно получить на подмосковным госпортале, в 2025 году увеличилось до 434, а количество проектов по внедрению искусственного интеллекта в различные сферы жизни региона достигло 67. Коме того, в области закупили и установили более 22 тысяч средств информационной защиты.