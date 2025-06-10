В Подмосковье этим летом проведут более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий

10 июня 2025, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Более 2 тысяч массовых мероприятий для любителей разных видов спорта проведут в Московской области этим летом. Жителей и гостей региона ждут фестивали, соревнования, тренировки со звёздами и многое другое, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.







«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Всё больше людей тренируется на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катается на велосипедах на благоустроенных набережных и в парках. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий», — сказал Андрей Воробьёв.