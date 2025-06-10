В Подмосковье этим летом проведут более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий
Более 2 тысяч массовых мероприятий для любителей разных видов спорта проведут в Московской области этим летом. Жителей и гостей региона ждут фестивали, соревнования, тренировки со звёздами и многое другое, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Всё больше людей тренируется на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катается на велосипедах на благоустроенных набережных и в парках. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий», — сказал Андрей Воробьёв.Он напомнил, что в регионе стали традиционными соревнования с участием именитых спортсменов, такие как проект «Выходи во двор», Кубки Акинфеева, Берлина, Овечкина, Карякина и пр. А в этом году запускается фестиваль пляжных видов спорта «Звёздное лето в Подмосковье», в котором будут участвовать знаменитости мира спорта и шоу-бизнеса.
В рамках проекта «Выходи во двор» известные спортсмены играют в футбол с любительскими командами областных муниципалитетов. Три матча этого сезона уже позади, а впереди встречи в Балашихе, Краснознаменске, Мытищах, Королёве, Щёлкове, Дмитрове и Рузе.
Шахматный Кубок Сергея Карякина будет проходить в три этапа и завершится в августе в Центральном парке Лобни. Кубок Александра Овечкина, участниками которого станут 24 детские хоккейные команды, проведут с 1 по 10 августа на площадках в Красногорске и Мытищах. Футбольный Кубок Игоря Акинфеева для школьников и баскетбольный Кубок Давида Берлина также пройдут в августе. А первые тренировки фестиваля «Звёздное лето в Подмосковье» стартуют в конце июня.
Подмосковных любителей спорта ждут также забеги: 21 июня любителей экстремальных трасс ждёт трейл «Зарайский бизон», 28 июня в Королёве проведут «Ночной забег», 12 июля в Раменском состоится полумарафон «По берегу озера», 16 августа в Дубне — полумарафон «Большая Волга».
Тех, кто предпочитает велозаезды, ждут на серии Gran Fondo. Кроме того, Подмосковье примет два заезда серии Cyclingrace.
В Московской области также будут проходить состязания Кубка чемпионов Swimcup и «Подмосковный Солнечный САП-Фестиваль».
Спортивные активности также будут проводиться в парках и скверах региона в День физкультурника, который в этом году отмечается 9 августа.