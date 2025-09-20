Подмосковье в медиатренде: проект «ТопБЛОГ» объединил молодых медийщиков со всей страны

20 сентября 2025, 15:34

Около 200 человек примут участие в проекте «Медиашкола Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

С 19 по 21 сентября в Подмосковье проходит практикум Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Мероприятие стало одним из самых ярких событий осени в медиапространстве и собрало в Химках более 260 блогеров и молодых авторов из разных уголков страны. Участники обмениваются опытом, обсуждают актуальные тенденции и ищут новые идеи для развития медиасферы.







Всероссийский проект «ТопБЛОГ» представляет собой один из крупнейших медиапроектов в России, объединяющий блогеров, авторов и креативных личностей, стремящихся к преобразованию медиапространства и общества. К настоящему моменту более 250 тысяч участников из 89 регионов России и 50 других стран мира присоединились к нему.



Обучение в рамках проекта состоит из двух частей. Особое внимание уделяется Московской области, где для местной молодежи разработана специальная программа, направленная на изучение искусственного интеллекта. Около 200 человек примут участие в «Медиашколе Подмосковья».





«Для нас важно не просто давать возможности, но и создавать комфортную среду, где каждый может найти поддержку и перенять опыт у лучших. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с федеральными коллегами, привлекаем опытных спикеров, работаем с ними в одной связке, перенимаем лучшие практики. Для нас очень ценно, что Практикум «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в Московской области — в нём примут участие порядка 200 подмосковных молодых медийщиков. Уверена, что это событие поможет им найти единомышленников, обрести уверенность, новые знания и вдохновение», — заявила Швелидзе.





Более 60 молодых специалистов в области медиа приедут в Подмосковье для участия во второй части Практикума. Они смогут напрямую пообщаться с популярными блогерами, изучить актуальные тренды и сразу же применить новые форматы в работе.





«Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с Московской областью: вместе проводим события, акции, образовательные форматы. Практикум стал логичным продолжением этой работы и новым этапом партнёрства. Для нас важно, что регион выступил партнёром и соорганизатором этого события: такое взаимодействие не только открывает новые горизонты, но и помогает вовлекать молодежь Подмосковья в медиа, создавая инициативы, значимые не только для области, но и для страны в целом. Мы убеждены, что именно в тесном взаимодействии президентской платформы «Россия – страна возможностей» и регионов рождаются самые сильные идеи, которые меняют медиасреду и делают её более ответственной и полезной для людей», — добавила Круглова.









Фото: пресс-служба Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»



Каждый год в рамках проекта «ТопБЛОГ» определяются амбассадоры сезона — не просто блогеры, а настоящие лидеры, которые в своих регионах повышают уровень медиаактивности, объединяют молодых авторов, вдохновляют других и демонстрируют, что каждый может быть услышан. В этом году амбассадоры из Московской области принимают участие в федеральном блоке Практикума.Екатерина Бурдаева из Химок — выдающийся этномузыкант, входящая в топ-10 лучших в России, активно популяризирует русскую традиционную культуру. С помощью «ТопБЛОГа» она запустила успешное музыкальное шоу, создает саундтреки к фильмам и выступает на федеральных каналах. Татьяна Золотарева из Дзержинского — учитель начальных классов и руководитель школьного медиацентра. Через личный блог девушка освещает педагогическую деятельность и участвует в масштабных общественных инициативах. Также Золоторава является экспертом Всероссийского конкурса «Большая перемена», куратором первичного отделения «Движения Первых» и полуфиналистом конкурса «Это у нас семейное».





Молодых участников ждут лекции о построении команды и сохранении культурного кода, дискуссии о медиареволюции 2025 года и о новых возможностях, которые открывает искусственный интеллект для блогеров.



Особое внимание в программе будет уделено творческим мастер-классам. Для одних это станет путем к внутренней свободе и раскрепощению через импровизацию, для других — школой ораторского мастерства, позволяющей превращать простые слова в мощный инструмент влияния.



Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его задача — находить, обучать и поддерживать авторов, создающих социальный контент, соответствующий актуальным темам современной России. Участие в проекте могут принять авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на официальном сайте проекта.