Подмосковье вошло в топ-3 по числу малых и средних предприятий в ж/д сфере

03 августа 2026, 09:47

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergei Ramiltsev

Число малых и средних подмосковных предприятий, работающих в железнодорожной сфере, составило около 360. В целом Московская занимает третье место в стране по количеству МСП в ж/д транспорте, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона со ссылкой на Корпорацию МСП.





Компании выпускают рельсы и силовые агрегаты для ж/д-платформ, ремонтируют вагоны и локомотивы, обеспечивают питание в вагонах-ресторанах, выполняют подряды на ремонт вокзалов и пр.





«В десятку регионов по количеству малых и средних предприятий в ж/д сфере входят Москва (870), Санкт-Петербург (447) и Московская (358), а также Новосибирская (297), Свердловская (295), Челябинская (190), Иркутская (177) и Ростовская (175) области, Краснодарский (191) и Красноярский (174) края», — говорится в сообщении.