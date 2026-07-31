В Талдоме открыли благоустроенный по народной программе сквер
В Талдоме завершили благоустройство сквера рядом с районным Домом культуры в центре города. Работы провели по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России».
Новый сквер уже стал любимым местом отдыха и прогулок жителей всех возрастов. Там оборудовали современные детские и спортивные площадки, уютные уголки со скамейками и пешеходные дорожки.
«Раньше здесь было заброшенное место, а теперь – настоящий уголок красоты. Сквер расположен очень удобно, рядом с остановкой. Хочу от лица всех мам нашего города поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве этой территории», – сказала жительница Талдома Анастасия Минаева.На территории установили систему видеонаблюдения и освещение. Дизайн малых архитектурных форм родился из традиционного оформления местных жилых домов – знаменитых талдомских наличников.
Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов рассказал об изменениях, произошедших в городе за пять лет. По народной программе благоустроены общественные пространства на улице Шишунова и улице Победы, сквер Корсакова в посёлке Запрудня и другие места отдыха горожан.
«Для поддержки развития регионов действует президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни», где заметное место отведено созданию парков и скверов. Синергия нацпроектов и инициатив жителей, включённых в народную программу партии, позволяет в сжатые сроки превращать заброшенные пустыри в комфортное пространство. Таких примеров уже очень много и в Московской области, и по всей стране», – сказал парламентарий.
В Подмосковье продолжается реализация народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. За последние пять лет в регионе благоустроили около 350 общественных пространств – сотни парков и скверов, набережные и памятные места.
В этом году в Подмосковье будет реконструировано ещё около 80 общественных пространств. Также планируется обустроить более 400 дворов и около тысячи «народных троп».