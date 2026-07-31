В Талдоме открыли благоустроенный по народной программе сквер

31 июля 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Талдом

В Талдоме завершили благоустройство сквера рядом с районным Домом культуры в центре города. Работы провели по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России».





Новый сквер уже стал любимым местом отдыха и прогулок жителей всех возрастов. Там оборудовали современные детские и спортивные площадки, уютные уголки со скамейками и пешеходные дорожки.

«Раньше здесь было заброшенное место, а теперь – настоящий уголок красоты. Сквер расположен очень удобно, рядом с остановкой. Хочу от лица всех мам нашего города поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве этой территории», – сказала жительница Талдома Анастасия Минаева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Талдом

«Для поддержки развития регионов действует президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни», где заметное место отведено созданию парков и скверов. Синергия нацпроектов и инициатив жителей, включённых в народную программу партии, позволяет в сжатые сроки превращать заброшенные пустыри в комфортное пространство. Таких примеров уже очень много и в Московской области, и по всей стране», – сказал парламентарий.