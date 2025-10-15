Жительницы округа Шатура вышли в полуфинал областного конкурса «Женщина-герой»
Две жительницы города Рошаль муниципального округа Шатура стали полуфиналистками областного конкурса «Женщина-герой 2025»: это сотрудница Росгвардии Екатерина Елисеева и заместитель председателя окружной Общественной палаты Наталия Зюзина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Брат Екатерины Елисеевой погиб при выполнении задания в зоне СВО, а муж сейчас проходит там службу в штурмовом подразделении. Опираясь на пример близких, Екатерина рассказывает, каким должен быть защитник Отечества.
«Очень вдохновляет стать частью сообщества сильных и целеустремленных женщин. Это крутая возможность рассказать свою историю и поддержать других… Если моя история хоть кого-то вдохновит на смелые шаги, значит, всё было не зря», — поделилась впечатлениями от конкурса Екатерина.В зоне СВО сейчас служит и супруг Наталии Зюзиной. А сама Наталия вместе с другими неравнодушными жителями помогает бойцам.
«Я пять раз ездила в зону боевых действий, чтобы вручить помощь нашим ребятам, увидеть глаза тех, ради кого мы трудимся. Каждый раз, возвращаясь, я понимаю: тыл — это не просто место. Это сердце фронта», — сказала Наталия.Финал конкурса «Женщина-герой» состоится 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе.
Целью конкурса является поддержка женщин из семей участников специальной военной операции, чьи поступки являются примером стойкости, мужества и доброты.