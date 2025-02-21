Подмосковные ветеринары за год привили от коронавирусного энтерита 19,6 тыс. собак

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
Врачи государственных ветеринарных клиник Подмосковья в течение 2024 года привили от коронавирусного энтерита около 20 тыс. собак. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Коронавирусный энтерит – инфекционное заболевание, представляющее угрозу здоровью и жизни питомцев. Больше всего восприимчивы к нему собаки в возрасте до года, особенно щенки до 5-6 месяцев. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт. Симптомы, которые должны насторожить хозяина, – апатия, снижение аппетита или отказ от еды.
При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы развиваются в течение одного – пяти дней после заражения. Это рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.
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При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы развиваются в течение одного – пяти дней после заражения. Это рвота, лихорадка, анорексия и общая интоксикация.
«Главный способ уберечь питомца – своевременная вакцинация. На базе ветстанций Минисельхозпрода Московской области прививки доступны в комплексных вакцинах Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. В прошлом году этими препаратами привили более 19,6 тыс. собак», – отметили в пресс-службе.Чтобы подобрать подходящую для питомца вакцину, нужно записаться в ветеринарную клинику по телефону +7(495) 668-01-25 или на сайте регионального портала госуслуг.
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Лора Луганская