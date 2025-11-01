Жителей Подмосковья научили правильно утилизировать старые шины
В Подмосковье начался сезон смены автомобильных шин. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как правильно утилизировать старую резину.
«Изношенные автомобильные покрышки нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Это не только нарушает закон, но и угрожает окружающей среде. Шины классифицируют как отходы третьего и четвёртого классов опасности, период их разложения достигает 150-200 лет. Поэтому для них предусмотрены специализированные ёмкости», – отметили в пресс-службе ведомства.Навалы шин опасны тем, что они служат убежищем для грызунов и насекомых, переносящих инфекции. При осадках из покрышек вымываются токсичные вещества, которые загрязняют почву. Помимо этого, даже без горения резина выделяет канцерогены.
За складирование шин в местах сбора ТКО для физических лиц предусмотрены штрафы до трёх тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч, а для юрлиц — до 250 тысяч рублей.
Сдать старые покрышки можно на специально оборудованные контейнерные площадки, где для них имеются отсеки. Это пункты приёма крупногабаритных отходов «Мегабак», а также предприятия по переработке шин – «Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и «Петромакс».