Достижения.рф

Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов студенческой олимпиады

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

265 студентов из Московской области вышли в финальный этап девятого сезона всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.



Успех подмосковных студентов на отборочном этапе вывел регион в топ-30 по числу представителей.

«Высокие результаты студентов из Московской области доказывают, что амбициозная молодёжь и качественная подготовка есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы участники олимпиады, вне зависимости от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру», — сказал ген директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В рамках отборочного этапа олимпиады студенты проверяли свои знания по 70 направлениям. Финальные испытания начнутся в феврале.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0