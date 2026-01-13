Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов студенческой олимпиады
265 студентов из Московской области вышли в финальный этап девятого сезона всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Успех подмосковных студентов на отборочном этапе вывел регион в топ-30 по числу представителей.
«Высокие результаты студентов из Московской области доказывают, что амбициозная молодёжь и качественная подготовка есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы участники олимпиады, вне зависимости от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру», — сказал ген директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.В рамках отборочного этапа олимпиады студенты проверяли свои знания по 70 направлениям. Финальные испытания начнутся в феврале.