Подмосковные педагоги могут подать заявки на конкурс «Воспитать человека»
Организаторы Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» объявили о старте приёма заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Конкурс помогает выявлять и популяризировать эффективные практики воспитания, консолидировать опыт педагогов.
«За годы проведения конкурса мы увидели много примеров новых подходов к знакомым, казалось бы, уже отработанным темам, которые трансформировались в новую воспитательную практику и благодаря конкурсу стали всероссийским проектом. В этом году у нас появилось две новые номинации. Впервые отдельно рассмотрим воспитательные практики, реализуемые в детских садах и в школьных музеях. Новые идеи найдут дальнейшую реализацию», – отметил исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.Приём заявок будет проходить до 26 июля 2026 года включительно. Участник может подать заявку на участие только в одной из семи номинаций. Информацию об условиях участия и критериях оценки можно узнать на сайте.
В этом году конкурс пройдёт в три этапа: отборочная кампания, полуфинал (заочный формат) и очный финал. Итоги заочного этапа определят в сентябре.