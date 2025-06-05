Подмосковье вошло в топ-5 по заявкам на конкурс тренеров проекта «СпортТрек»

05 июня 2025, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба проекта «СпортТрек»

На конкурсе для тренеров «СпортТрек» подвели итоги заявочной кампании: всего была подана 721 заявка, в том числе от представителей Московской области — 81, благодаря чему Подмосковье вошло в пятёрку самых активных регионов. Об этом сообщает пресс-служба проекта.







«Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет попробовать себя в этой сфере. Основной акцент сезона сделан на работе с тренерским сообществом в формате конкурса для тренеров. Конкурс состоит из двух треков: трек для профессиональных тренеров и трек для тренеров-любителей», — отмечается в сообщении.