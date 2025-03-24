Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов по вводу жилья на одного жителя

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область вошла в пятёрку лидеров рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год. Как следует из данных рейтинга, Подмосковье заняло четвёртое место.
«Лидирующую группу составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская, Московская и Калининградская области. Ввод жилья в Подмосковье – 1,301 кв. м. При этом общероссийский показатель – 0,738 кв. м. Аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ», – свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.По данным статистики, объём ввода жилья в прошлом году составил 107,8 млн кв. м., что на 2,4% ниже, чем в 2023-м. В пересчёте на одного россиянина было введено 0,738 «квадратов», однако диапазон значений показателя в регионах очень широк и отличается в несколько раз.
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