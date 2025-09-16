Подмосковье вошло в топ лидеров по итогам контрольной «Выходи решать!»
Организаторы Всероссийской контрольной «Выходи решать!» назвали регионы-лидеры по решению технических задач. Подмосковье вошло в этот список.
«Наибольший процент победителей по разным дисциплинам приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Томскую область. Высокие показатели говорят о сильной подготовке россиян в этих регионах по техническим направлениям. В решении задач по математике в топ-10 регионов вошли Москва (18% победителей), Подмосковье (12%), Санкт-Петербург (11%), Татарстан (8%) и Новосибирская область (7%)», – говорится в исследовании.Таким образом, жители столицы и области составляют почти треть всех победителей по этой дисциплине.
Что касается регионов с высоким процентом победителей по физике, то здесь тройку лучших попали Москва (15%), Санкт-Петербург (13%) и Московская область (10%).
Помимо этого, аналитики определили субъекты Федерации с хорошей подготовкой по информатике, биологии и астрономии.
Подробнее об исследовании можно почитать по ссылке.