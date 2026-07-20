Подмосковье вошло в топ регионов по числу малых технологических компаний-поставщиков

20 июля 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству малых технологических компаний-поставщиков крупнейших заказчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Объём поставок МТК из региона по итогам первого полугодия 2026-го составил 3,38 млрд рублей.



Число МТК-поставщиков крупнейших заказчиков в России по итогам первого полугодия достигло 1500. Это на 29% больше, чем на аналогичный период прошлого года. На 26% увеличилось число заключенных с МТК договоров – до 6700 за первые шесть месяцев текущего года. Их общий объём составил 76,8 млрд рублей.

«Сегодня малые технологические компании активно вовлечены в процесс импортозамещения, играют важную роль в производстве высокотехнологичной продукции, компонентов и программного обеспечения. Всё это помогает обеспечивать технологический суверенитет страны. Собственные разработки и производства позволяют таким компаниям предлагать конкурентную, а нередко и не имеющую аналогов продукцию», – подчеркнул первый замминистра экономического развития России Максим Колесников.