Подмосковье вошло в топ регионов по числу малых технологических компаний-поставщиков
Московская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству малых технологических компаний-поставщиков крупнейших заказчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Объём поставок МТК из региона по итогам первого полугодия 2026-го составил 3,38 млрд рублей.
Число МТК-поставщиков крупнейших заказчиков в России по итогам первого полугодия достигло 1500. Это на 29% больше, чем на аналогичный период прошлого года. На 26% увеличилось число заключенных с МТК договоров – до 6700 за первые шесть месяцев текущего года. Их общий объём составил 76,8 млрд рублей.
«Сегодня малые технологические компании активно вовлечены в процесс импортозамещения, играют важную роль в производстве высокотехнологичной продукции, компонентов и программного обеспечения. Всё это помогает обеспечивать технологический суверенитет страны. Собственные разработки и производства позволяют таким компаниям предлагать конкурентную, а нередко и не имеющую аналогов продукцию», – подчеркнул первый замминистра экономического развития России Максим Колесников.По данным Корпорации МСП, самыми востребованными у госзаказчиков были программные продукты, компьютерное оборудование, а также машины и оборудование.
Всего в России в реестре МТК значатся свыше 7200 компаний.