Видновский перинатальный центр получил новую медтехнику
Три конвектора для защиты пациенток от переохлаждения в операционной и палате интенсивной терапии получило отделение анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
У техники четыре температурных режима и две скорости воздушного потока, есть температурный датчик, а также большой выбор расходных материалов.
«Когда женщина выходит из наркоза, у неё может начаться озноб. Поэтому мы используем специальные одеяла, которые при подключении к конвектору превращаются в «воздушное облачко». И пациенткам комфортно, и нам спокойно, что они быстро согреваются», — рассказала старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Татьяна Кокорева.В областном Минздраве отметили, что обновление оборудования в Видновском перинатальном центре продолжается. Скоро там начнёт работать новый комплекс мониторирования артериального давления.