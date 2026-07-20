Видновский перинатальный центр получил новую медтехнику

20 июля 2026, 16:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Три конвектора для защиты пациенток от переохлаждения в операционной и палате интенсивной терапии получило отделение анестезиологии и реанимации Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





У техники четыре температурных режима и две скорости воздушного потока, есть температурный датчик, а также большой выбор расходных материалов.





«Когда женщина выходит из наркоза, у неё может начаться озноб. Поэтому мы используем специальные одеяла, которые при подключении к конвектору превращаются в «воздушное облачко». И пациенткам комфортно, и нам спокойно, что они быстро согреваются», — рассказала старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Татьяна Кокорева.