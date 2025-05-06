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Подмосковье вошло в топ регионов по производству органической продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Органическая продукция — это товары, произведённые без применения синтетических удобрений, гормонов роста и искусственных добавок. В сфере животноводства действуют строгие стандарты: животные получают только натуральные корма и имеют свободный доступ к выгулу.
Такой подход обеспечивает высокое качество и натуральный вкус продукции, а также делает её безопасной как для потребителей, так и для окружающей среды, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам прошлого года Московская область заняла четвёртое место в рейтинге Роскачества среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органики. Среди 11 представителей от региона вошла ферма М2 «Шульгино» из Волоколамского городского округа. Предприятие выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и товары для барбекю. В ассортименте – куриный и говяжий шашлык, купаты с сыром, классические и пикантные, маринованные крылышки, а также рулеты из индейки. Мясной цех выпускает около 300 наименований продукции из семи видов охлаждённого мяса, включая колбасы и деликатесы.

За первый квартал текущего года региональные производители произвели 364,5 тысячи тонн мяса и субпродуктов. Это составляет 3,8% от общего объема по стране и 8,1% – в Центральном федеральном округе.
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Загруженность дорог Московской области утром 6 мая составила пять баллов
06 мая 2025, 09:56

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро вторника, 6 мая, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Участник СВО провёл «Урок мужества» в школе Серпухова
06 мая 2025, 09:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

«Урок мужества» провёл в Дашковской школе городского округа Серпухов командир отдельного мотострелкового батальона, подполковник, участник СВО с позывным «Француз» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общение с участниками боевых действий дает подрастающему поколению возможность увидеть реальную цену свободы и мира, а также осознать значимость исторических событий, которые формируют современное общество», — отметил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.
Гостями «Урока мужества» стали также супруга бойца, его наставник — профессор кафедры «Автоматизированные системы управления» филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в городе Серпухов Владимир Цимбал, а также почётный гражданин Серпухова, советник главы округа генерал-майор Андрей Морозов.

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Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 8-11 мая
06 мая 2025, 09:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-4, Киевском направлении и в дальнем пригороде Горьковского направления, изменится с 8 по 11 мая в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«8-11 мая будут проводиться ремонтные работы на станции Железнодорожная, а также на участках Железнодорожная — Купавна и Фрязево — Павловский Посад. Из-за этого часть поездов временно отменят, а у некоторых составов сократят количество остановок на маршруте. Интервал движения электричек будет увеличен», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании-перевозчика.

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#мцд-4
#горьковское направление
#киевское направление
#цппк
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Врачи НИКИ детства вылечили ребенка от опасного заболевания опасное иерсиниоза
06 мая 2025, 09:20

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В НИКИ детства обратилась мама с 12-летним сыном. После возвращения из детского лагеря у мальчика начались боли в животе и кишечное расстройство. Мама пыталась лечить его самостоятельно, но потом подросток пожаловался на боль в суставах, после чего ребёнка отвели к врачу-инфекционисту Ольге Кандобе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«По клинической картине и опросу, наш специалист заподозрил иерсиниоз — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Yersinia. Без лечения инфекция может поражать различные органы и системы организма, в данном случае у ребенка пострадали суставы. Коварство иерсиниоза в том, что он маскируется под обычное кишечное расстройство», — объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Инфицирование происходит при употреблении немытых овощей и фруктов. Бактерии проникают в кишечник через слизистую оболочку, где размножаются и выделяют токсины. Это вызывает воспаление слизистой оболочки и нарушение работы кишечника.

«Основные признаки заболевания: боль в животе, диарея, тошнота, рвота, снижение аппетита, лихорадка, озноб, слабость, головная боль, поражение суставов, боль, ограничение подвижности, может наблюдаться увеличение лимфатических узлов», — отметила Кандоба.

Следует знать, что лечение иерсиниоза должно проводиться под контролем специалиста. Самолечение может привести к негативным последствиям. Меры по предотвращению иерсиниоза включают тщательное мытьё овощей, фруктов и других продуктов, которые могли контактировать с выделениями грызунов. Важно мыть руки перед приёмом пищи, после посещения уборной и контакта с животными.

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#минздрав мо
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В Химках два работника украли со склада стройматериалы
06 мая 2025, 09:05

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Два работника склада в Химках вступили в сговор и похитили строительные материалы, обоих злоумышленников — 53-летнего уроженца Калмыкии и 31-летнего приезжего из одной из стран ближнего зарубежья — задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Один из злоумышленников работал грузчиком на складе в химкинском микрорайоне Левобережный. Он договорился с водителем фуры, что погрузит на 150 металлических стоек больше, чем указано в накладной. Эти лишние стойки подельники продали в пункт приёма металлолома. Общая сумма ущерба от кражи составила свыше 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские установили подозреваемых и задержали их на рабочем месте. Украденные стойки были возвращены законному владельцу.

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