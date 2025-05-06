Подмосковье вошло в топ регионов по производству органической продукции

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Органическая продукция — это товары, произведённые без применения синтетических удобрений, гормонов роста и искусственных добавок. В сфере животноводства действуют строгие стандарты: животные получают только натуральные корма и имеют свободный доступ к выгулу.
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Дайана Хусинова