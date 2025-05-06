Подмосковье вошло в топ регионов по производству органической продукции

В НИКИ детства обратилась мама с 12-летним сыном. После возвращения из детского лагеря у мальчика начались боли в животе и кишечное расстройство. Мама пыталась лечить его самостоятельно, но потом подросток пожаловался на боль в суставах, после чего ребёнка отвели к врачу-инфекционисту Ольге Кандобе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.