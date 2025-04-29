Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать вкусные и качественные корнеплоды

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Жители Подмосковья за первые три месяца этого года купили более 19,5 тыс. тонн корнеплодов. В среднем они приобретали 218 тонн в день. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Спрос на эти товары повысился на 8%, что объясняется сезонностью. В зимне-весенний период на прилавках магазинов в качестве альтернативы можно купить только тепличные овощи.
Морковь, батат, свёкла, репа, редька, сельдерей и другие корнеплоды представлены в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона в широком ассортименте.
Купить продукцию региональных производителей можно и на сезонных ярмарках. График их работы можно найти на сайте министерства.
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Морковь, батат, свёкла, репа, редька, сельдерей и другие корнеплоды представлены в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона в широком ассортименте.
«Они богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения, содержат витамины и минералы. Самые полезные и вкусные корнеплоды – сезонные. При выборе нужно обращать внимание на целостность плодов. Они должны быть твёрдыми, без мягких участков и признаков порчи. Хранить корнеплоды лучше в прохладном месте, а готовить по вкусу – варить, запекать, жарить или есть сырыми», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в продаже представлены корнеплоды как от отечественных и зарубежных производителей, так и выращенные на подмосковных полях.
Купить продукцию региональных производителей можно и на сезонных ярмарках. График их работы можно найти на сайте министерства.
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Лора Луганская