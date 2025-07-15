В Химках проводят сбор помощи для приютских собак
Помощь для собак, живущих в приюте, проводят члены химкинского отделения движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас активисты и неравнодушные жители Химок собрали уже около 30 килограммов корма и других нужных вещей.
«Помочь животным могут все желающие. В приют принимают: влажный и сухой корм, миски, пелёнки, одеяла и простыни, игрушки, поводки и прочие вещи, которые нужны четвероногим питомцам», — говорится в сообщении.Сбор проводится до 20 июля в помещении ресурсного центра отделения «Волонтёров Подмосковья» в Химках по адресу: улица 9 Мая, дом №18б. Центр открыт по будням с 10 утра до 17:00.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Он включает помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию НКО и другим актуальным для волонтёров вопросам, выдачу грантов и страхование жизни и здоровья на время проведения акций. Волонтёры Подмосковья также могут рассчитывать на информационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.