В Химках проводят сбор помощи для приютских собак

15 июля 2025, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Помощь для собак, живущих в приюте, проводят члены химкинского отделения движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сейчас активисты и неравнодушные жители Химок собрали уже около 30 килограммов корма и других нужных вещей.





«Помочь животным могут все желающие. В приют принимают: влажный и сухой корм, миски, пелёнки, одеяла и простыни, игрушки, поводки и прочие вещи, которые нужны четвероногим питомцам», — говорится в сообщении.