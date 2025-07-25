Подмосковье вошло в тройку лидеров по вводу жилья с бюджетными кредитами

25 июля 2025, 13:44

оригинал Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Московская область заняла второе место среди регионов России по объёмам ввода в эксплуатацию жилья, построенного благодаря инфраструктурным проектам за счёт бюджетных кредитов. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, передаёт пресс-служба правительства страны.





Первое место по этому показателю занял Татарстан, а замыкает топ-5 регионов Москва.





«В Республике Татарстан в эксплуатацию ввели 4,4 млн квадратных метров жилья, построенного с использованием бюджетных кредитов. В Санкт-Петербурге — 3,3 млн квадратных метров, в Московской области — 2,6 млн квадратных метров, в Свердловской области — 2,5 млн квадратных метров и в Москве — 1,3 млн квадратных метров», — сказал Марат Хуснуллин.