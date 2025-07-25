В Лыткарине отчитались о ходе модернизации системы теплоснабжения
Реконструкция котельной и замену теплосетей проводят в подмосковном Лыткарине. О ходе работ рассказали в пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Объектом реконструкции стала котельная №1, которая обслуживает 70% потребителей округа.
«Сейчас в котельной № 1 монтируют новый котёл, благодаря которому будет значительно увеличена надёжность и эффективность системы теплоснабжения округа», — отметил глава регионального Минэнерго Сергей Воропанов.Он также сообщил, что в текущем году в Лыткарино должны отремонтировать 16 участков теплосетей общей протяжённостью свыше четырёх километров.
«При этом заменены будут не только магистральные теплотрассы, но и важные участки во дворах», — подчеркнул Сергей Воропанов.В настоящее время уже заменены теплосети на участках от дома № 8 по ул. Ленина до дома № 10 по ул. Пионерской, вдоль дома № 53 по Коммунистической улице и вдоль дома № 22 по улице Набережная. Весь объём работ завершат до прихода холодов.