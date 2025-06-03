В Одинцовском городском округе появится филиал Центра Рошаля для всей семьи

03 июня 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В селе Ромашково городского округа Одинцово скоро откроют филиал Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля. Оказывать медицинскую помощь там будут и взрослым, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Сейчас на объекте заканчивают внутренние отделочные работы и устанавливают медоборудование.

«Центр Рошаля – флагман детского здравоохранения Подмосковья, где маленьким пациентам оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь и проводят уникальные операции. Поступали запросы от родителей этих ребят, чтобы и они могли пройти диагностику, получить консультацию специалистов высокого уровня. Поэтому было решено открыть в Ромашкове филиал ДКЦ Рошаля – Консультативно-диагностический центр для всей семьи», – рассказал зампред правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«В команде врачей – лучшие специалисты, профессора, доктора наук, врачи высшей категории. На базе нового КДЦ будут работать центры компетенций по лечению сложных заболеваний. Новый филиал станет настоящим центром здоровья для всей семьи», – сказала главврач Детского центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.