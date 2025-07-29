В деревне Сапроново заработала новая поликлиника на 750 посещений в смену
В деревне Сапроново городского округа Видное начала работу новая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Поликлиника будет обслуживать жителей шестого микрорайона – всего около 74 тыс. человек.
«Медучреждение будет оказывать первичную помощь детям и взрослым по целому ряду профилей – терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, терапии, эндокринологии, хирургии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии», – рассказал Забелин.Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным медицинским оборудованием. Есть возможность рентгенологической, в том числе флюрографической, маммографической, МРТ и КТ, функциональной и ультразвуковой диагностики.
В медицинском учреждении работают два кабинета неотложной медицинской помощи для взрослого и для детского населения. Как в детской, так и во взрослой регистратурах для самостоятельной записи работают электронные киоски.
По словам Забелина, строительство поликлиники велось в рамках нацпроекта «Модернизация первичного звена». На него было затрачено 3,13 млрд. рублей.