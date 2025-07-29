В деревне Сапроново заработала новая поликлиника на 750 посещений в смену

29 июля 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Сапроново городского округа Видное начала работу новая поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.







Поликлиника будет обслуживать жителей шестого микрорайона – всего около 74 тыс. человек.

«Медучреждение будет оказывать первичную помощь детям и взрослым по целому ряду профилей – терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, кардиологии, медицинскому массажу, неврологии, нефрологии, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, ревматологии, терапии, эндокринологии, хирургии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, урологии», – рассказал Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

