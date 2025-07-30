В подмосковном ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» построили детсад на 310 мест

30 июля 2025, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 310 воспитанников, завершилось на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





В здании три этажа, его общая площадь составляет 3,7 тыс. квадратных метров.





«В детсаду обустроены помещения для 13 групп детей в возрасте от трёх до семи лет. Группы для самых маленьких размещены на первом этаже. На втором находятся физкультурный и музыкальный залы, кабинеты дефектолога и психолога, а на третьем помещения для кружков и подготовительная группа», — говорится в сообщении.