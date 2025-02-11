Подмосковье за год выпустило 8,5% российского объёма мороженных овощей и грибов

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Подмосковные производители в течение года выпустили более 10 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В региональных торговых сетях и розничных магазинах представлен широкий выбор замороженной продукции – брокколи и цветная капуста, смеси с добавлением специй и круп – мексиканская со стручковой фасолью, кукурузой, морковью, зелёным горошком, сладким перцем и луком, гавайская с кукурузой, горошком, красным перцем, рисом, другие виды полуфабрикатов», – рассказали в министерстве.Там отметили плюсы этого метода сохранения растительной продукции. Шоковая заморозка сохраняет все питательные вещества, форму, структуру и цвет. Такие овощи могут заменить свежие дары природы, купленные в межсезонье.
Среди основных подмосковных производств по этому направлению в министерстве назвали ООО ОП «Морозко», ООО «ПК «ЮЖ» и ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ».
По данным ведомства, объём производства грибов и всех замороженных овощей, за исключением картофеля, составил за прошлый год 10 тыс. тонн. За это время регион произвёл более 18% общего объёма этого вида продукции в Центральном федеральном округе и 8,4% от общероссийского объёма.
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Лора Луганская