В Подмосковье стартовало строительство сервисного центра для генераторов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок начала строить в индустриальном парке «Есипово» в округе Солнечногорск компания «Комплексные ЭнергоСистемы», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Площадь нового предприятия составит 1,8 тыс. квадратных метров, общий объём инвестиций в строительство и запуск сервисного центра оценивается в 220 миллионов рублей. На первом этапе запуска предприятия там создадут около 80 рабочих мест. Затем штат планируется расширить в два раза», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» обслуживает генераторные станции на объектах «Газпрома» и «Роснефети», резервные источники электричества для «Ростелекома», «Билайна», Мегафона» и МТС, а также генераторы торговых сетей «Метро» и «Ашан».
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