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В Подмосковье стартовало строительство сервисного центра для генераторов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок начала строить в индустриальном парке «Есипово» в округе Солнечногорск компания «Комплексные ЭнергоСистемы», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.


«Площадь нового предприятия составит 1,8 тыс. квадратных метров, общий объём инвестиций в строительство и запуск сервисного центра оценивается в 220 миллионов рублей. На первом этапе запуска предприятия там создадут около 80 рабочих мест. Затем штат планируется расширить в два раза», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Компания «Комплексные ЭнергоСистемы» обслуживает генераторные станции на объектах «Газпрома» и «Роснефети», резервные источники электричества для «Ростелекома», «Билайна», Мегафона» и МТС, а также генераторы торговых сетей «Метро» и «Ашан».

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В Подмосковье начали принимать заявки на премии для молодых учёных
11 февраля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мининвест Московской области начал приём заявок на участие в конкурсном отборе на соискание «Ежегодной премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых учёных и специалистов». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём заявок продлится до 31 марта. В 2025 году размер премии составит 700 тыс. рублей. Премии присуждаются за достижение молодыми учёными и специалистами выдающихся научных и научно-технических результатов, их практическое применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и социальную сферу. На конкурсный отбор приглашаются молодые научные сотрудники и авторские коллективы.
«Эта премия вручается в регионе с 2012 года. Всего за этот период было присуждено 190 премий. В 2025-м мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объём программы составит 10,5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Подробная информация о проведении конкурса и полный комплект документов можно найти на сайте подмосковного Мининвеста.

Заявки принимаются по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Бизнес-центр «Новатор», 12 этаж, кабинет 12.

Для получения пропуска обязательна предварительная запись. Контакт для справок: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, VdovinaNV@Mosreg.ru.

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Врачи Апрелевской поликлиники спасли ногу пациентке с гангреной
11 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы спасли ногу женщине, наступившей на ржавый гвоздь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В поликлинику поступила 43-летняя пациентка, насупившая ранее на гвоздь. В результате травмы у неё развились флегмона и гангрена. В поликлинику она обратилась уже после того, как ей удалили один палец.
«Своевременное обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в восстановлении. Например, в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжёлыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и привести к гангрене. Лечение заняло три месяца. Нам удалось остановить распространение инфекции», – рассказала врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Она продолжит наблюдение у врача-эндокринолога по месту жительства.

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В Подмосковье с начала года провели более 120 тыс. телемедицинских консультаций
11 февраля 2025, 13:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 120 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, для получения этого вида медпомощи не нужно выходить их дома — достаточно иметь доступ к интернету, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Получить телемедицинскую консультацию могут беременные женщины и пациенты, состоящие на диспансерном учёте. Кроме того, на онлайн-приёме можно расшифровать результаты анализов, получить заключение о пройдённой диспансеризации, продлить электронный рецепт на лекарство, получить мнение второго специалиста иди повторную консультацию врача. С начала года в Подмосковье проведено уже свыше 120 тыс. телемедицинских приёмов», — сказал зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве подчеркнули, что получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного приёма у врача.

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#минздрав мо
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В Подмосковье заработал ещё один цифровой рентген-аппарат
11 февраля 2025, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике №2 Клинской больницы, стоимость медицинской техники составила около 29 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года мы ввели в работу уже десять единиц тяжелой медтехники, в том числе маммографы и рентген-аппараты. В поликлинике № 2 Клинской больницы начал работу рентген-аппарат, на закупку которого было направлено почти 29 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Отмечается, что современное оборудование для медицинских учреждений Московской области закупается в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4 тыс. машин
11 февраля 2025, 13:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю с улиц Подмосковья на штрафные стоянки было перемещено 4048 автомобилей-нарушителей, что на 184 машины больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин было эвакуировано в округе Красногорск (369), второе место недельного антирейтинга занял округ Химки (360 эвакуированных машин), на третьем месте Ленинский округ (337 машин), на четвёртом — Мытищи (334 машины), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где за неделю эвакуировали 249 автомобилей.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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