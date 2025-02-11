В Бронницах откроют производство окон и витражных систем

Производственно-складской комплекс по изготовлению ПВХ и алюминиевых окон и витражных систем построит компания «Перспектива» на территории городского округа Бронницы, участок под реализацию проекта выдан на льготных условиях в рамках программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.