В Бронницах откроют производство окон и витражных систем

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Производственно-складской комплекс по изготовлению ПВХ и алюминиевых окон и витражных систем построит компания «Перспектива» на территории городского округа Бронницы, участок под реализацию проекта выдан на льготных условиях в рамках программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составит около 94 миллионов рублей. Ввести производственно-складской комплекс в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2027 года. На предприятии будет создано 30 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что предприятию выделили один гектар земли. Площадь производственного здания составит более тысячи квадратных метров, а площадь склада — около 500 квадратных метров.
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