В ОЭЗ «Дубна» создали уникальный обезболивающий спрей

Фото: пресс-служба компании «Эверс»
Резидент особой экономической зоны «Дубна» создал обезболивающий спрей для первой помощи, действие которого основано на криотерапии. Медицинское изделие разработала компания «Эверс», входящая в ГК «Эверс груп Рус», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвестиций.
«Резидент ОЭЗ «Дубна» специализируется на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств. Он уже приступил к выпуску охлаждающих спреев на основе ментола с сильным обезболивающим эффектом. Компания произвела пилотную партию средств, а до конца II квартала этого года планирует выйти на проектную мощность», – рассказали в ведомстве.Новое быстродействующее средство предназначено для облегчения боли при растяжениях, спортивных травмах, болях в мышцах и суставах.
Фото: пресс-служба компании «Эверс»
Охлаждающий спрей также можно использовать на тренировках и при больших физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию ментола он мгновенно охлаждает и оказывает обезболивающее воздействие.
Помимо этого, новый охлаждающий спрей эффективен при боли артритной природы, болезненных ощущениях в спине, не отягощённых заболеваниями, после укусов неядовитых насекомых.
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