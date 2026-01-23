Подмосковье за год закупило 126 приборов для диагностики и лечения глаз
126 единиц офтальмологического оборудования получили медицинские учреждения Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В число закупленных аппаратов вошли ретинальные камеры, хирургические системы, фемтосекундный и эксимерный лазеры и пр.
«На приобретение этой техники направили 530 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Оборудование поступило в 21 больницу, в том числе в Химкинскую, Дмитровскую, Люберецкую, Каширскую, Одинцовскую, Видновскую, Балашихинскую и другие.
Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».