В ФАПах Подмосковья за год организовали 170 тысяч телемедицинских консультаций
Более 170 тысяч онлайн-консультаций с врачами организовали в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области для жителей сёл и деревень в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Благодаря телемедицине многие пациенты, проживающие на отдалённых территориях, получили квалифицированную помощь без лишних поездок в поликлиники.
«На дистанционном приёме врач может объяснить результаты диспансеризации и диагностических исследований, скорректировать терапию, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и закрыть больничный лист», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию можно на приёме у лечащего врача, через инфомат в поликлинике, подмосковный портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел:Телемедицина», по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.