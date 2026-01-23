В ФАПах Подмосковья за год организовали 170 тысяч телемедицинских консультаций

23 января 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 170 тысяч онлайн-консультаций с врачами организовали в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области для жителей сёл и деревень в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Благодаря телемедицине многие пациенты, проживающие на отдалённых территориях, получили квалифицированную помощь без лишних поездок в поликлиники.





«На дистанционном приёме врач может объяснить результаты диспансеризации и диагностических исследований, скорректировать терапию, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и закрыть больничный лист», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.