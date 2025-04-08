Подмосковье закупит более 130 единиц офтальмологического оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 130 единиц офтальмологического оборудования, включая лазеры, хирургические системы и офтальмоскопы, закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В этом году мы закупим в наши больницы более 130 единиц офтальмологического оборудования. На эти цели выделено свыше 863,4 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Офтальмологического оборудования в 22 больницы Подмосковья, в том числе — в Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Видновскую, Пушкинскую и другие. Закупка медицинской техники ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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Лев Каштанов