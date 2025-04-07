Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более чем в 20 родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия ко Дню беременных. В них участвовали более 1 тыс. будущих мам, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Для женщин проводили экскурсии по роддомам и перинатальным центрам, лекции о грудном вскармливании и фотосессии.
Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
Всероссийский День беременных отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября.
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«Всего участие в акции приняли свыше 1 тыс. человек. Будущим мамам в Подмосковье создали все условия для комфортного ведения беременности, доступны разные виды родов, работают школы будущих родителей», – поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
Всероссийский День беременных отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября.
Читайте также:
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Лора Луганская