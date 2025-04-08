Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья

«В наших парках мы устроили мероприятия, которые посвящены здоровому образу жизни. Них поучаствовали почти 1,4 тыс. человек. Сегодня в здании Дома Правительства Подмосковья под руководством наших олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов совместно с Дмитрием Губерниевым провели зарядку для сотрудников», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.