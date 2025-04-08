Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
На прошедших выходных в подмосковных парках проводились мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Жители региона имели возможность получить консультации медицинских специалистов в более чем сорока городских парках, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В наших парках мы устроили мероприятия, которые посвящены здоровому образу жизни. Них поучаствовали почти 1,4 тыс. человек. Сегодня в здании Дома Правительства Подмосковья под руководством наших олимпийских чемпионов и выдающихся спортсменов совместно с Дмитрием Губерниевым провели зарядку для сотрудников», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Всемирный день здоровья каждый год отмечается 7 апреля, начиная с 1950 года. В 2025 году его тема «Здоровое начало жизни – залог благополучного будущего».
Читайте также:
В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ
В Подмосковье с начала года заработало более 30 единиц тяжёлого медоборудования
В Московской области с начала гола отремонтировали свыше 1,5 тыс. качелей
Дайана Хусинова